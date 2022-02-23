林男利用印有「一兆兩千億好菌」字樣的包裝放進毒品、魚目混珠。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）★保護自己、遠離毒品，中時新聞網與你一起拒絕毒害！

台中市警察局刑事警察大隊偵四隊於去年7月間查獲販毒集團案，追查經營電商的林姓男子，與人合夥販毒，利用印有「一兆兩千億好菌」字樣的包裝放進毒品、魚目混珠，警方於同年11月份當場逮捕正在進行毒品交易的林姓男子等3人，查獲毒品咖啡包及第3級毒品愷他命。

警方指出，林姓男子加入某販毒集團，成員彼此透過網路結識並加入微信暱稱「○○當鋪」之販毒集團，由另名身分不詳犯嫌負責購入及銷售毒品，林嫌等3人則負責保管、分裝與協助販賣運輸毒品；為首的林嫌本業為網路電商，透過各通路平台販售服飾、食品及各項雜貨。

根據警方調查，為疫情下開拓財源，林男加入販毒集團銷售毒品，其集團販售的毒品沖泡品印有「益生飲」字樣，還掛上「一兆兩千億的好菌」標語，其外包裝唯妙唯肖，與市售營養商品如出一轍，單看外表根本無從識別，在警方檢測下才發現竟是第三、四級新興毒品。

警方共計查扣第3級毒品愷他命12小包（毛重約50公克）、毒品咖啡包240包（毛重約1218公克）、液態毒果汁瓶8罐（毛重56公克）、及工作手機4具、毒品分裝袋、K盤等贓證物；全案偵結後，於今年1月以可處3年以上、10年以下有期徒刑的組織犯罪防制條例第3條及7年以上有期徒刑的毒品危害防制條例第4條罪嫌起訴在案。

台中市刑大表示，近年毒販動起歪腦筋不斷將新興毒品包裝推陳出新，民眾從外觀根本無法辨別是毒品，容易造成誤食以致染上惡習，警方除呼籲民眾勇於拒絕毒品，亦嚴正宣示將持續針對毒品案件刨根溯源，防制新興毒品氾濫危害民眾健康。

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