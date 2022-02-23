林姿妙遭檢聲押 侯友宜回應了 10:462022/02/23 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林姿妙遭檢聲押 侯友宜回應了。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林姿妙遭檢聲押 侯友宜回應了 訂閱影音： 中時新聞網 檢廉偵辦宜蘭縣長林姿妙等官員涉弊案，今晨聲押林姿妙，新北市長侯友宜23日表示，「目前還在司法調查中」，未對此案表態。 林姿妙23日凌晨被廉政官從調查站移送地檢署複訊後，檢方依貪汙治罪條例將她聲請羈押禁見，同遭聲押還有她的女兒林羿伶、農業處長康立和，目前等待宜蘭地院裁定。 林姿妙再遭約談 二度搜索官邸 林姿妙遭聲押禁見 網友5字戰翻 #林姿妙 #聲押 #涉弊 #羈押禁見 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人夫裝單身偷吃遭拆穿 傳她裸拍片又訂按摩棒惡搞 10:102022/02/23 社會 誆送虛寶騙全台 14名少年受害 04:102022/02/23 社會新聞 歐弟前妻情人節密會鮮肉男星 「車牌藏真愛密碼」男主角回應了 08:502022/02/23 娛樂 危機升溫 俄羅斯股匯雙挫 04:102022/02/23 全球財經 學測答題卷亂塗鴉 遭扣1級分 04:102022/02/23 生活新聞 華新去年獲利飆新高 23日股價先漲後跌 10:432022/02/23 財經 從事與其身份不符活動 日駐北京使館人員遭扣留 10:522022/02/23 兩岸 輕熟女搭捷運末班車遭跟蹤 警協助脫困畫面曝光 11:222022/02/23 社會 宜蘭縣農業處長康立和 遭聲押禁見 03:242022/02/23 政治 商總籲 放寬商務客5＋5邊境管制 04:102022/02/23 財經焦點 涉新店咖啡商狙殺 共犯陳憲民籌無60萬保金收押禁見 10:102022/02/23 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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