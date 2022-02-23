林姿妙遭檢聲押 侯友宜回應了

檢廉偵辦宜蘭縣長林姿妙等官員涉弊案，今晨聲押林姿妙，新北市長侯友宜23日表示，「目前還在司法調查中」，未對此案表態。

林姿妙23日凌晨被廉政官從調查站移送地檢署複訊後，檢方依貪汙治罪條例將她聲請羈押禁見，同遭聲押還有她的女兒林羿伶、農業處長康立和，目前等待宜蘭地院裁定。