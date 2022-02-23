華新去年電線電纜、不銹鋼及資源三大事業銷量與獲利均顯著增長，加上美國太陽能及轉投資獲利挹注，淨利歸屬母公司146.43億元，EPS達4.27元，飆史上新高，董事會決議每股配現金股利1.60元，華新對今年不銹鋼及資源兩事業獲利審慎樂觀。

華新申請3億股現金增資案，將每股發行價格暫定為22元，股價在低檔獲得支撐，23日股價上漲0.25元而以28.55元開出，最高曾達28.75元，隨後賣壓湧現而拉回，目前呈下跌走勢。

華新去年合併營收1566.65億元，創歷史第五高，營業利益133.46億元、認列投資華邦電稅後淨利獲利30億元、華新科獲利15億元、淨利歸屬母公司146.43億元，EPS達4.27元，改寫歷史新高。

華新表示，華新去年不銹鋼需求增加及產品組合也做調整，獲利大幅增長，線纜穩定成長，印尼鎳生鐵廠去年第三季增加持股42％，第四季完成交割後，持股比重達92％，第四季認列鎳生鎳獲利也比第三季增加。華新雖因稅制改革，第四季海外事業獲利匯回股利，必須認列海外轉投資股利匯回所得稅20億元而侵蝕部分獲利，去年獲利仍創同期新高。

華新獲利穩定，為強化財務結構，去年第四季辦理五年期75億元公司債，用以償還短期及一年期銀行借款，節省利息支出及降低財務成本。

華新指出，華新去年不銹鋼事業比前年好，去年第三季與第四季持平，電線電纜事業第四季工程案完工認列收入而比第三季增加，去年印尼鎳生鐵廠第四季產銷量7千噸，約年產能七成，今年第一季鎳金屬產量1萬噸，期望滿載生產。

潘思如指出，目前國際經濟情勢變動而導致供應鏈不穩定，鎳價飆高，對台灣不銹鋼產業是有利，電動車電池對不銹鋼需求增加，大陸碳中和因素，鎳價維持高檔，華新對今年不銹鋼及資源兩事業獲利審慎樂觀。

華新指稱，華新煙台不銹鋼擴廠是延伸產品線，大陸碳中和議題，對粗鋼鐵會做調控，華新煙台不銹鋼廠並非增加產能而是對下端押線做調整，朝向高質化產品組合，今年底或明年初才試車及量產。

華新表示，楊梅線纜廠每年生產線纜的銅重量3萬多噸，正投資建設中，預計後年初量產助益，新廠年產能可增加1.3倍。台商回台投資建廠對線纜需求量大、台灣發展綠色能源，是華新線纜事業兩大著墨之處。

華新指出，大陸南京華新城一號樓辦公大樓預計今年下半年驗收，進行招租，正規劃百分之百出租。