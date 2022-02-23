衛福部張陳時中屢被傳出今年大選將為民進黨披戰袍，「蔡英文＆DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，今釋出陳時中專訪，提到幾乎天天召開的防疫記者會，累積的粉絲都是沒有投票權的小朋友。

陳時中也在節目中談論，從牙醫師到政務官的人生歷程，還透露與蔡英文總統多年前共事的小故事。

陳時中也提及與蔡英文總統認識經過說，他先前在擔任衛生署副署長期間，因為藥價的問題，曾與時任行政院副院長的蔡總統做討論，很驚訝非醫療專業的蔡總統竟然很清楚國際藥價的問題。

他表示，自己一直支持蔡總統，覺得這樣堅毅的女性，給國家帶來了新的希望。他也感謝行政院長蘇在疫情期間做了各部門的資源整合，提供衛福部許多支援。

主持人詢問陳時中部長與家人的互動，他提及五歲的孫子個性內向害羞，加上在疫情期間的工作忙碌，沒有太多相處時間，祖孫因而有些陌生，但是孫子會看每天的記者會，兩人才變得比較熟，他笑稱「這也是收穫」。

陳時中也透露，雖然工作壓力很大，但時常收到許多鼓勵和支持的信件與禮物，並笑稱其中有不少的來信是國小學生，認為自己的粉絲都是小朋友。

節目中陳時中部長也從西裝口袋內拿出一個粉絲手作、「戴著粉紅色口罩的部長」布娃娃和主持人分享，他表示收到覺得非常可愛，才特別帶在身上。