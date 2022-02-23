有別於以往都會區有求職謀生、生活便利、居住品質、社會福利等優勢，根據房仲統計，去(2021)年六都自外地遷出人口皆大於遷入人口，同時出現社會增加人口負成長的現象，為近11年以來首見，其中，台北市遷入人口甚至不及遷出人口的一半，有高達7.6萬人遷出，專家指出，除了工作型態轉變外，房價衝高也是讓多數人打退堂鼓的原因。

中信房屋研展室副理張漢超指出，去年六都同時出現社會增加人口(即移入—移出)負成長的狀況，這是近11年以來未曾出現的現象，由「遷入遷出比」可以看出，台北市是六都中比值最低的都會，遷入人口僅為遷出人口的0.43倍，遷出遠勝於遷入，而高雄市及台南市也各只有0.67倍及0.78倍，桃園市最高，有0.95倍，台中市與新北市分別為0.86倍與0.83倍。

張漢超表示，遷入遷出比可以觀察遷入人口占遷出人口的倍數，比值低於1即代表遷入人口不及遷出人口，近年六都房價拉升幅度驚人，由住宅價格指數的變化來看，台中與台南房價年增率至少有10%以上，即使是漲幅最低的新北與台北漲幅也有6%，想遷居直轄市，除非預算充足，否則恐怕也只能面臨卡關的命運。

以台北市來說，由於物價與房價的漲幅及位階都領先於六都，當有換屋需求時，自然會考量其他環境更單純、負擔更輕的周圍縣市；而南2都的高雄，長期以來即有人口外移的問題，也是六都中社會增加人口負成長的常客，台南是則近兩年開始出現明顯的出走潮，可見房市話題不斷，未必對區域人口的吸納成長有利，拉高的房價，反而可能將定居民眾推向其他負擔較低的縣市。

他也指出，各縣市與六都的城鄉差距已拉近不少，雖然就業條件及經濟環境仍不及大都市來的完善，但居住環境及民生需求都不成問題，房價相對便宜更是吸引人的致勝關鍵，不少民眾認為，與其生活在物價、房價都貴的大都會地區，倒不如選擇以通勤或租屋的方式在都市上班工作。此外，由於疫情使得部分工作型態發生了變化，居家上班或自營工作的樣態增加，定居地點也沒必要非六都不可。