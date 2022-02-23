前EXO成員、韓國人氣男星鹿晗2017年在當紅之際大方認戀小7歲的關曉彤，兩人郎才女貌，多年來頻傳好事近，昨在難得的2022年2月22日再次傳出婚訊，有一說是兩人已經訂婚，將選在22時22分公開，更有一說是兩人已經領證，讓關鍵字「鹿晗關曉彤是在民政局排隊嗎」頓時上了熱搜，但昨晚時間一到，鹿晗和關曉彤均未出聲，證明是烏龍一樁。

31歲的鹿晗2011年以韓國男團EXO出道，本來是團內的人氣王，但他2014年轉回到大陸發展，3年後更打破偶像不能談戀愛的禁忌，公開宣布和關曉彤交往，頓時癱瘓了微博，多年來每逢關曉彤生日，鹿晗都會發文送上祝福，更被網友抓包兩人戀情穩定，已進展到同居階段。

昨鹿晗和關曉彤沉默了一晚，間接否認結婚謠言，引來網友回應。（圖／翻攝自新浪微博）

昨有八卦微博預言2月22日這天會有大喜事，可能會有情侶直接曬出結婚證宣布結婚，之後更有網友指出結婚的新人正是鹿晗和關曉彤，稱是女方父親爆料聘金高達9位數人民幣，另有一說是兩人其實已經秘密訂婚，可能會選在充滿愛的22時22分公開，但當事人沉默了一夜，證實並無此事。

鹿晗和關曉彤先前被挖出同居證據。（圖／翻攝自香港朱皮微博）

對此，不少人發文開酸：「這是得多2才能編這瓜，信這瓜，服氣了」、「內娛除了鹿晗沒別人了嗎？真就是流量密碼唄，至於讓你在這造謠三天​」、「啥玩意啊，別拉鹿晗出來溜了，真結婚會肯定會說的​」、「現在造謠全憑想像力了？點進來什麼都沒有，好可怕，以後請沒有實錘的東西別亂發，無語了」。