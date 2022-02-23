大陸發改委等14部門近日聯合發布《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》，43項紓困措施中，「引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準」受到關注，許多人解讀為針對平台經濟的監管持續落實，平台經濟的估值邏輯需要重構，有的外賣平台股價因此大跌。

大陸國務院下屬的《經濟日報》文章指出，下調服務費或會影響平台經濟的估值邏輯，但不意味著平台企業前景堪憂。眼下，困住服務業的不只是佣金、房租、人工等成本問題，還有消費意願不足的問題，而後者可能更關鍵。

據《證券日報》報導，有連鎖餐飲從業者透露，在美團、餓了麼平台上，外賣訂單抽成在20％左右，如果店家自己配送的話，抽成比例則為8％。

資料顯示，即便已經成為行業頭部，奈雪的茶在協力廠商外賣平台上外賣訂單抽成也在10％~15％左右，而外賣訂單占到奈雪總訂單量的40％。截至2月，奈雪的茶已經在全國開出800多家門店。

招銀國際發研報指出，《政策》措施將有利消費行業，該行測算對2022財年的淨利率可帶來約1至2個百分點的潛在提升，當中包括政府補助，稅收減免，租金減免和利息減免等。因外賣運費有所降低，餐飲品牌將受益更多，受惠排名奈雪＞味千=九毛九＞ 百勝中國＞ 呷哺呷哺＞ 海底撈 。