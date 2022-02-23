板橋情殺，健身教練疑女友另結新歡悶死她，監視器曝光，拍下女方最後身影。(民眾提供)

新北市板橋區金門街昨（22）日晚發生情侶感情糾紛，疑似悶死女友後，持刀自傷胸口重傷，警方調查，男方身分是健身教練，根據最新監視器曝光女方最後身影畫面顯示，兩人昨晚一起回家，一前一後步入房間，進入房內後，疑男方質疑女友另結新歡，雙方發生口角後男方憤而行兇，詳細行兇原因仍待警方調查。

板橋情殺，健身教練尾隨女友進屋，監視器畫面曝光。(民眾提供)

昨晚9時許，板橋警分局獲報金門街某民宅有男女感情糾紛須協助救護案件，最新監視器畫面曝光，畫面中看到黃女最後返家的身影，和尾隨在後的許男。警消在接獲報案後便立即前往，未料按門鈴遭屋內的35歲張姓男子拒絕，動用破壞器材強行進入，進屋後發現2人倒臥床上，床邊有1把尖刀，張男胸口有2處明顯刀傷，身旁28歲黃姓女子則無生命跡象，救護人員緊急將2人送往醫院急救。

警方表示，黃女急救後宣告不治，身上無明顯外傷，醫師初步認定疑缺氧性死亡。張男胸口有1處穿刺傷及1處切割傷，送醫後暫無生命危險，目前在加護病房觀察。

現場尋獲疑似張男自戕的尖刀。（警方提供）

已聯絡雙方親友以釐清2人近況，相關案情及女子死因，警方已在深入調查釐清。

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