隔晚美股道瓊及那斯達克指數連跌第四個交易日，標普500指數跌至調整區，地緣政局緊張續升溫。港股連三日累跌1272點後，23日早盤開高近百點。滬指小幅開高後持續走揚。

恒指開高97點或0.42％，報23617點。10：21報23652點，漲132點或0.57％。

國指開高33點，報8304點。科指開高8點，報5234點。

指標個股部分，騰訊開低0.5％，報442.4港元。阿里巴巴開低1.3％，報110港元。藥明生物開高1.2％，報59.9港元。港交所明日放榜，開低0.4％，報416.6港元。匯控22日業績公布，今早開高2.5％，報57.85港元。

A股方面，上證指數開盤報3458點，升1點或0.04％；現報3469點，升12點或0.36％。

深成指開盤報13319點，升22點或0.17％；現報13440點，升143點或1.08％。

滬深300指數開盤報4582點，升7點或0.17％；創業板指數開盤報2770點，升4點或0.16％。

各類股個別發展，汽車製造、生物製藥、電力、化工、金融、鋼鐵股走穩；石油股跌逾1％；煤炭、有色金屬、房地產、水泥股偏弱。