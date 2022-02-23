MOSFET(金氧半場效電晶體)概念股杰力(5299)去年受惠疫情帶動居家辦公、遠距教學需求暴增，NB市場大好，帶動杰力去年營收、獲利、毛利率等多項財務指標均衝上新高，全年每股賺17.68元。展望今年，儘管消費性NB產品動能減緩，但商用NB市場成長性可期，商用產品毛利率較高，對於杰力營運將有正面貢獻。

杰力2021年合併營收27.57億元、年增加41.1%，營業利益7.75億元、年增加81.6%，稅後淨利6.28億元、年增加92.4%，全年每股獲利為17.68元，全數均創史上新高，全年毛利率為41.7%，年增加8.6個百分點。

MOSFET今年持續緊缺，因為MOSFET主要採用8吋以下尺寸的晶圓製造，在電源管理IC需求持續暢旺之際，使國際IDM大廠的MOSFET交期及價格都持續呈現上漲趨勢，加上國際IDM大廠也多將產能轉向車用，故整體交期都逾7個月，至少上半年緊張狀況難解。

杰力有7成營收來自NB，全球5大NB品牌都是杰力客戶，儘管今年各研調機構多預計NB再成長機會不大，但商用市場隨著各地解封，今年將有明顯成長動能，杰力近年來持續致力於擴大商用NB占比，在今年市場對商用NB樂觀預期下，杰力可望受惠。

另外，杰力董事會決議盈餘分派現金股利每股11.6元，亦為歷年新高記錄。