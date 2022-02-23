寶德(3349)預計3/23掛牌上櫃，該公司代工生產的遊戲控制器接上手機就成了一台擬真Switch，主要是受惠於雲端運算成熟、AI人工智慧以及器械精密度提升和專利核心技術等。寶德科技董事長盧賀隆表示，「過去主機才是主角，以後人機介面會是主角。」；此外，寶德也切入觸控筆，盧賀隆認為，觸控筆未來會像滑鼠一樣成為標配，初期從筆電暖身，未來則放眼手機市場，微軟這幾年在推MPP(Microsoft Pen Protocol)協定，讓他看到觸控筆未來一個大的潛力。

寶德去年順利拿下微星(2377)高階電競筆電品牌龍頭的觸控筆獨家供應商，出貨超過5萬支，貢獻去年業績逾0.25億元，今年該客戶釋出7款高階筆電觸控筆訂單超過20萬支，預計貢獻業績將上看1億元。而今年預計還會拿下NB品牌大客戶觸控筆訂單。

寶德的大客戶還包括全球電競周邊品牌客戶，例如LogitechHyperXRazerSteelSeries等，而筆電品牌廠HP在去年初宣布以4.25億美元，相當新台幣120.27億元，從金士頓（Kingston）手上收購遊戲週邊品牌HyperX。惠普藉併購HyperX，讓電競筆電及周邊的產品線更加完整，藉以提升惠普在遊戲周邊市場的市佔以及個人電腦部門的收入表現。法人認為，今年寶德和HP的關係會有好消息。

寶德專注於電競周邊產品設計及製造，主要產品包括電競滑鼠、電競鍵盤、大型發光桌墊、手機遊戲搖桿、視聽娛樂裝置、影像裝置、觸控筆等。其中，遊戲機及手機所使用遊戲控制器等週邊產品，是少數提供一條龍服務的供應商。

寶德看好全球遊戲市場商機，今年在產品面持續精進手遊手柄搭配5G及雲端科技的人工智慧AI智能化，以及觸控筆配搭系統筆電及微軟最新MPP2.5的認證。寶德目前已取得449件專利，包括可調整握持角度的輸入裝置以及角度調整裝置，可調整按鍵按壓感之滑鼠結構等。