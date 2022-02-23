隨著直播平台逐漸興起，越來越多廠商靠著明星與網紅宣傳來帶動銷售、賺進大把鈔票，也因此在網路上開始出現各種形式的帶貨直播，而近日大陸便有一名正妹在直播帶貨時花招百出，除了推銷商品外還不忘拿起麥克風又唱又跳，令一旁的帥氣男網紅因此「原形畢露」，也讓觀看直播的網友們全看傻眼。

大陸廠商「美少女嗨購GO」一直以來都主打著，透過一群年輕正妹的介紹，並在直播中以歡樂的氣氛帶貨，因此直播過程中正妹不時得對著鏡頭賣萌或是不顧形象的搞笑，甚至表演各種才藝來吸引網友入內觀賞，而在網路上打開知名度。近日便有一名正妹在主持直播節目時，拿起麥克風開心的又跳又唱，由於她大幅度的在鏡頭前晃動，直播間的濾鏡效果無法及時跟上，使得她身後的帥哥男網紅，臉頰忽大又忽小，男網紅發現後表情相當尷尬，但正妹仍沉浸在自己的歌聲當中，完全沒發現有異狀。

之後正妹又換上另一套綁著辮子的造型現身，同樣一出場就熱舞飆歌，但她在跟著音樂晃動身體時，數度遮住後方男網紅的臉，鏡頭因一直對不到焦，使他們的臉瞬間都被打回「原形」，讓網友忍不住截圖上傳。

事實上，網紅因直播「原形畢露」已經不是第一次，先前也曾有2名正妹網紅在直播開始時，就自稱因為長得漂亮才被邀請直播帶貨，沒想到下秒濾鏡因不明原因失效，使她們的臉瞬間被放大一倍，嚇得她們趕緊起身躲到桌子後面，笑歪一票網友，忍不住狂酸「活在濾鏡世界的假人」、「直播賣貨不受控實錄」。