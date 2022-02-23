對抗通膨 紐西蘭央行宣布升息一碼 11:002022/02/23 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼去年10月與11月升息後，紐西蘭央行周三（23日）宣布將現金利率調升一碼至1％，此決議符合外界普遍預期。 這是紐國央行去年10月以來第三次調高基準利率。該央行同時重申，今年稍後可能升息更多次以對抗通膨率飆漲至數十年高點情況。 紐國央行如今預測，現金利率今年底將觸及2.2％、2023年最後一季攀抵3.3％，較去年11月時預測的2.1％與2.6％更高。 歐盟上修歐元區今、明兩年通膨預測 1月通膨燒太旺 多家投行預測 美3月升息2碼 #對抗通膨 #紐西蘭央行 #現金利率 #紐國央行 #預測 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 晶片荒 日本車廠獲利倒退嚕 04:102022/02/10 全球財經 能源瘋漲 歐盟上修通膨預測 04:102022/02/11 全球財經 美通膨發燒 花旗等多家投行預測Fed在3月升息兩碼 22:012022/02/11 財經 操盤心法－高通膨下 看好景氣循環股與高殖利率股 04:102022/02/14 證券．權證 摩通：Fed將升息9次抗通膨 04:102022/02/22 全球財經 他2個月前大膽預測輝達收購案難過 陸行之：軟銀樂得將ARM重新IPO 10:432022/02/09 財經 《半導體》創意受惠半導體成長 亞系外資上調目標價 11:592022/02/21 財經 我‧思‧我‧見－認識優秀的投資者 04:102022/02/15 專題周報 炎亞綸早預測「年後會地震」 PTT鄉民發文「跟炎P道歉」 20:242022/02/07 娛樂 228連假氣溫回暖預期湧出遊人潮 新北觀光景點加強疏導 14:052022/02/22 生活 《商情》庫存預測調升 紐約棉花轉跌 09:092022/02/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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