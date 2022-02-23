繼去年10月與11月升息後，紐西蘭央行周三（23日）宣布將現金利率調升一碼至1％，此決議符合外界普遍預期。

這是紐國央行去年10月以來第三次調高基準利率。該央行同時重申，今年稍後可能升息更多次以對抗通膨率飆漲至數十年高點情況。

紐國央行如今預測，現金利率今年底將觸及2.2％、2023年最後一季攀抵3.3％，較去年11月時預測的2.1％與2.6％更高。