生活在充滿「快餐式戀愛」的時代中，談戀愛是件相當容易的事，但要找到一個能和自己相守一輩子的伴侶比登天還要難；近期，占星YouTuber《安德魯的賤聲房》在最新上傳的影片中分享到「愛上就不輕易放手」的3大星座，雖然榜單內有網友點名的「花心」星座，但他們只要認定了另一伴，就會全心全意投入這段感情，將自己的玩心都拋在腦後喔！

>射手座

射手座對待感情充滿好奇與新鮮感。(圖/取自觸MII)

射手座在感情世界中，是個充滿好奇與新鮮感的孩子，因此也被許多人認為相當花心；但感情對射手座來說就像是個練習題，會將自己視為一位練習生，並嘗試接觸不同可能，尋找可以給自己「愛的感覺」的另一半，只要找尋到能滿足自己內心的另一半，就會收起玩心，成為穩重專情的完美伴侶。

>雙子座

雙子座面對真愛會需要許多安全感。(圖/取自觸MII)

雙子座面對感情大多是「害怕大於開心」，本身害怕受傷及容易亂想的個性，讓他們會被其他人認定是無情又花心；當雙子座決定愛上一個人後，就會相當需要另一半給予安全感，同時也開始試探對方對於自己的感情到哪種程度，再決定是否要全心投入這段感情。

>魔羯座

摩羯座理性對待感情的方式會給對方安穩的感覺。(圖/取自觸MII)

摩羯座本身思考比較直，在愛上一個人前都會事先做出「分析」，在投入感情後會一直詢問對方的看法，藉此判定對方是否和自己有相同感覺；在感情中，摩羯座是理性派，在做事前都會做出完整的計畫，因此在和對方交往時都會事先做許多功課，因此讓另一半有很安穩的感覺

情侶間在相處都會遇到一些難題及考驗，在面對這些「愛情試煉題」時，對方是否願意付諸真心，又或是一同找出問題的解決辦法都是件很重要的事；每個人對待愛情都有自己的態度，只要對方和自己想法及觀念相同，找到終生伴侶其實並不是那麼難！