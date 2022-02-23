今年是台積電成立35週年，回首來時路，創辦人張忠謀感嘆台積電起初不被看好，創新的晶圓代工商業模式做了10多年後才被看見，張忠謀也提到，如果一開始就投資台積電，到現在報酬已達到1000倍，此看法引起網友們熱議，許多人笑稱，當時還沒出生，就算有買也不一定抱得住。

中央社報導，台積電於民國76年2月21日成立，至今已滿35年，基於疫情考量，台積電並未特別舉辦慶祝活動，儘管當日股價並無慶祝行情，收盤更是下跌5元，但創辦人張忠謀估計，若一開始就投資台積電，至今報酬已達1000倍。

此事引起PTT網友們熱烈討論，許多人感嘆當時還沒出生，且就算有買也不一定能長抱35年，「35年前還沒出生，希望未來35年讓我賺」、「35年前玩股票不是一般人可以做的」、「35年前還在排隊領孟婆湯」、「一種早知道的思維，我十年前投資比特幣也賺翻了」、「35年前還沒出生，買了也不一定抱得住」、「話是這麼說啦，問題誰能預知未來…抱35年我想唯一有可能的是，忘記當初有買。」

有網友也提到，張忠謀在台積電發展歷史上的重要角色，「可是台積電下個35年沒有張忠謀了」、「張忠謀從很早就講了，台積也是很慢很慢的漲」、「張董已經很早說了啦，他在位的時候好幾次苦口婆心說台積電股票很便宜。」