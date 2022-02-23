面臨俄烏情勢及市場揣測聯準會（Fed）升息與縮表前景，資金偏向轉進債市避險，統計近一周整體固定收益型ETF獲資金淨流入61億美元，主要淨流出美國與全球固定收益型ETF各48億及11億美元，新興市場當地貨幣及新興市場固定收益型ETF也分別有3億及1.7億美元資金淨流入。

以投資信評類別觀察，投資等級固定收益ETF獲淨流入59億美元，高收益固定收益ETF遭淨流出2.5億美元。富蘭克林證券投顧建議，目前布局可採以靜制動策略，做好資產配置與多元布局策略，核心部位首選產業多元布局的美國價值平衡型基金，兼顧收益、降波動和掌握類股輪動機會，考量通膨及Fed升息趨勢，積極者可布局新興市場當地債券基金補漲行情，及透過高債信評級的波灣債券型基金，替代美國公債作為防禦配置。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，由於通膨前景仍具不確定性且貨幣政策風險升溫，相較於去年，未來幾個月的投資策略將較偏中性，在這波全球市場修正前，降低對股票的偏好，並將在市場波動中尋求機會。

整體而言，目前仍看好股優於債，股票市場偏好企業獲利較強的美國，固定收益資產維持低存續期配置，但近期波動中找機會，增加存續期曝險，看好強勁的基本面可支撐企業債評價面。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，波灣債商品色彩提供有利的應對通膨功能，且兼具高品質債信特色。主權國家受惠油價上漲而達成預算平衡，也可支撐債券表現，及刺激成長，具相對其他信用債的優勢。

尤其波灣國家經濟結構改革題材、地緣政治風險紓解，及全球對波灣債券的投資需求增加，推升波灣債表現，可望勝出廣泛新興市場債的有利基礎。