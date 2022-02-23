近日天氣濕冷，許多人運動量與飲水量大減，又因天冷多吃了鍋物，便祕、脹氣、腹鳴等腸胃問題一一浮現。醫師指出，以便祕來看，不僅是排便困難而已，有心血管慢性病的患者若經常便秘，排便時若用力過度，引發中風的機率倍增。只能靠有否便秘、腹痛才知道腸胃道的健康狀況嗎？日本學者提出《腸道年齡自我檢測表》，可以作為日常生活的參考。

●勾選10項以上 腸道年齡比實際年齡多了10歲

這份「腸道年齡檢測表」，由董氏基金會依據日本「微生物機能分析室」辨野義已博士所發表的腸齡問卷修訂，雖然並不是臨床醫學上的正式量表，但能作為檢視自己生活狀態與腸道健康的參考：

（資料來源／日本理化學研究所微生物機能分析室辨野義己博士、董氏基金會 圖/中時新聞網陳友齡製圖）

●活化腸道 4大黃金時間

扶原中醫診所郭大維中醫師指出，除了「腸道健康，人就不老」之外，順著腸胃道運作的邏輯過生活，就是最強養生之道。中醫師郭大維提供自己在做的日常活化腸胃訣竅。

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

不要小看調整腸胃道功能的好處。國家衛生研究院分子與基因醫學研究所莊志立研究員團隊，歷經五年研究後證實：腸道菌相若失衡，會加劇阿茲海默症大腦神經退化的病程。因此要避免大腦發炎，先從守護人體「第二大腦」的腸道功能做起，也能間接改善大腦的健康，才是完整養生之道。