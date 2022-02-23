輕熟女搭捷運末班車遭跟蹤 警協助脫困畫面曝光

北市一名年約30歲的輕熟女，固定搭乘捷運末班車，從中山區某捷運站上車，去年11月22日到今年1月17日屢次遭一名男子跟蹤，女子變換車廂，男子也隨之更換，女子擔心遭遇色狼，按下車廂內對講機請求協助，站務人員、捷運警察到場，男子不承認跟蹤，捷運警察根據監視器，依《性騷擾防治法》移請主管機關裁處。

輕熟女固定搭乘末班車，從中山區某捷運站上車往南勢角方向，去年11月凌晨，發現沿路跟到捷運站內，當她更換車廂，男子也跟在旁邊，女子忍無可忍，用車廂內緊急對講機通知站務人員到場，但男子否認跟蹤，女子稱近月共有10次。

跟蹤的男子年約27歲，居住在中山區附近，失業閒賦在家，晚上出門閒逛，否認有跟蹤輕熟女。捷運警察統計，自2020年起至今共接獲41件跟蹤騷擾案件，特別針對容易發生性騷擾、偷拍的時段、地點，像是車廂電扶梯、站體進出口、月台層，捷警規劃巡邏勤務、加強累犯辨識、建立影響調閱緊急窗口。

警方呼籲，跟蹤騷擾防制法於去年11月19日三讀通過，將於今年6月1日上路實施，條文明定跟蹤尾隨、盯梢守候等8種跟蹤騷擾行為態樣。民眾搭乘捷運應隨時保持警覺並適度以隨身物品與他人保持距離，既可自保也能免於彼此爭議，