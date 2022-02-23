行政院長蘇貞昌昨日宣布，基隆捷運計畫定案，沿中途設13站，經費從80億元提高到425億元，目標明年底動工，2032年完工。不過，曾參選基隆市長、民眾黨祕書長謝立功質疑，基隆捷運經費宣稱400多億不太相信，而且最重要的八堵到基隆段，至今未看到配套措施，基隆民眾也認為這是半調子捷運，未來前景不是很看好。

謝立功指出，看到行政院宣布基隆捷運計畫定案感觸很深，基隆市長林右昌過去先喊出捷運，一路變成輕軌、捷運，到現在變成中運量捷運，興建經費一直再增加，最重要的可行性評估卻都沒有做，甚至還切成基隆至八堵及八堵至南港段，對於基隆捷運未來前景不是很看好。

謝立功質疑，蔡政府急著宣布基隆捷運，只先解決一段，後面段八堵至基隆沒有解決，八堵至基隆段完全沒看到配套規畫，難道又是蔡政府急於卸任前，上演兌現政見的一齣戲，根本沒有要實質解決交通問題。

謝立功正在角逐民眾黨桃園市長初選，謝立功今日也提出桃園交通政見，謝立功指出，桃園人口是基隆好幾倍，難道只能有現在的機場捷運嗎？尤其是桃園交流道經常塞車，桃園捷運已經有許多版本的路線，他主張以桃園機場為核心，作為主幹線擴散出去，甚至可以考慮發展輕軌，讓南北桃園發展能夠兼顧。

謝立功認為，要解決桃園交通問題，政府應該想辦法創造桃園產業發展，並掌握桃園機場優勢，創造更多就業機會，讓年輕人跟長者都可以在桃園過更好生活。