大陸國台辦今天（23日）舉行例行記者會，發言人馬曉光在介紹台灣方面參加北京冬奧情況時，再度使用「中國台北」的名稱。之後的杭州亞運會、成都世大運，大陸官方仍會如此稱呼嗎？馬曉光對此並未直接回應，只說關於台灣參與亞運會或者亞運活動的相關安排，有現成的「奧運模式」。

本報記者提問，發言人剛才在回答問題時，提到「中國台北」的運動員，為什麼不是使用國際奧會的官方名稱「中華台北」？這個情況已經是第二次發生了，上次是一月底發言人朱鳳蓮介紹台灣方面參與北京冬奧的情況時，用的也是「中國台北」。請問，這代表大陸政府官方的既定態度嗎？之後的杭州亞運、成都世大運，仍會如此稱呼「中華台北隊」嗎？是否擔心會引起台灣方面的再次反彈？

馬曉光對此並未多做說明，只簡單回應：關於台灣參與亞運會或者亞運活動的相關安排，有現成的「奧運模式」。

今天國台辦例行記者會，香港中評社提問，「請問發言人對北京冬奧會期間台灣選手參賽以及台胞台企以各種形式參與冬奧會情況有何評價？」

馬曉光表示，北京冬奧會成功舉辦，在全球疫情仍肆虐的挑戰下，為世界奉獻了一場簡約、安全、精彩的奧運盛會，獲得兩岸同胞和國際社會高度肯定和贊賞。這是兩岸同胞攜手一起向未來的重要契機。汪洋主席會見分別受邀出席冬奧會開幕式、閉幕式的中國國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典，轉達習近平總書記對廣大台灣同胞的新春祝福。台灣同胞以各種方式參與北京冬奧會，共襄盛舉、共享榮光，是奧林匹克精神的生動詮釋，是「兩岸一家親」的真實寫照。

馬曉光表示，兩岸冰雪運動健兒相聚北京、共同展現中華健兒運動風采。中國台北隊共有4名運動員參加北京冬奧會，包括速度滑冰選手黃郁婷、雪橇項目選手林欣蓉以及滑雪項目選手李玟儀和何秉睿。他們在賽場努力拼搏，大陸同胞都為他們加油鼓勁。19歲滑雪選手李玟儀在高山滑雪女子回轉項目中不畏挫折、頑強拼搏，在現場觀眾的鼓勵聲中順利完賽，令人感動。速滑選手黃郁婷出場時，現場觀眾為她送上了熱烈的掌聲和助威聲。

馬曉光表示，廣大台灣同胞和台資企業以實際行動為北京冬奧助力添彩。5名台胞參與冬奧火炬傳遞，8名台灣記者參加冬奧會採訪報導工作。30多名在北京高校就讀台灣學生作為賽會志願者投入奧運服務工作，在京台灣青年成立冬奧城市志願者服務隊開展志願服務並舉辦「冬奧兩岸創意主題活動」，大陸各地逾千名台青台生以多種形式踴躍參加迎冬奧活動。兩岸音樂人共同創作《我在北京等你》等歌曲迎接冬奧，10多位台灣藝人參與錄製演唱冬奧會主題歌曲《一起向未來》。一些台企參與北京冬奧會服裝生產、裝備製造、管網建設等服務。兩岸同胞通過各種方式參與和關注北京冬奧會，心貼得更近，手牽得更緊。

馬曉光表示，大陸相信，在中華民族向著實現第二個百年奮鬥目標闊步前進、實現偉大復興的新徵程中，廣大台胞台企定然不會缺席，必將成為重要的參與者、受益者，也必將成為推進兩岸關係和平發展、融合發展的貢獻者與見證者，讓我們一起向未來。