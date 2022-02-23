食藥署今日公告藥品回收，由永信藥品工業股份有限公司持有的「允消寧膚蚊蟲止癢液」，共有2批號產品發現不純物超標，共計約6000多瓶需進行回收。

「允消寧膚蚊蟲止癢液」的許可證字號為「衛部藥製字第060593號」，食藥署表示，日前因接獲廠商主動通報，在進行安定性試驗時發現CHL N001、CHL N002兩批號的不純物檢驗結果超標，已要求廠商在3月15日前將6000多瓶產品完成回收，並繳交回收成果報告書與預防矯正措施。

食藥署藥品組科長洪國登表示，「允消寧膚蚊蟲止癢液」主成分為Diphenhydramine HCL Lidocaine DL-camphor L-menthol，主要用於暫時緩解皮膚刺激引起之搔癢、蚊蟲咬傷，其產品效期為2年，但廠商卻在生產後3個月的安定性試驗發現，不純物已超標0.1％。

洪國登解釋，一般來說，這類藥物本來就會因時間、儲存方式產生不純物，但不該在效期尚未屆滿前，不純物就超標，目前2批號產品約6000多件，已要求業者回收後繳交成果報告書，並提出預防改善計畫。

食藥署呼籲，請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止「允消寧膚蚊蟲止癢液」的調劑與供應。