新住民通譯志工為民眾講解新住民燈區的「共生花」作品。（高雄市民政局提供／林瑞益高雄傳真）

岡山燈藝節主燈「光之天穹」區域以圓形天穹為中心，引人入勝。（高雄市民政局提供／林瑞益高雄傳真）

岡山燈藝節主燈「光之天穹」座落於壽天宮前。（高雄市民政局提供／林瑞益高雄傳真）

2022台灣燈會在高雄，為擴大服務新住民，高雄市政府民政局特別聯合文藻外語大學東南亞學系師生，及新住民文創藝能協會夥伴共同參與規畫新住民燈區通譯導覽人員培訓事宜，來自越南、印尼、泰國、馬來西亞、柬埔寨、緬甸等新住民及子女計16名加入燈區通譯導覽人員行列。

台灣燈會-新住民燈區二項作品「脈動」與「共生花」座落於衛武營主場，是由日本籍及加拿大籍新住民藝術家創作，現場安排新住民通譯導覽人員以生動活潑的方式解說作品創作意涵，風雨無阻，展現新住民的熱情。

在民眾觀賞燈區作品時，導覽人員還自創了一段各國新住民母語介紹及互動教學，引導參觀者一起來學越南、柬埔寨語等，像是越南語的「您好」用台語發音為「洗澡」、越南語的「謝謝」用台語發音為「感恩」、越南語的「再見」發音近似台灣早餐店的「蛋餅」。

此外，在2022岡山燈藝節，吸引許多民眾到岡山公園觀賞。其中，又以座落於壽天宮前的巨大竹編穹頂最吸引人。「光之天穹」區域以圓形天穹為中心，搭配著散落於四周所布置的大、小型天燈造型竹編，為整座草坪妝點上了不同以往公園的景色，這些作品由岡山的在地藝術家陳詠笙與團隊夥伴們共同親手編織而成。

陳詠笙說，當初展品位置選定於壽天宮前時，他便開始思考展品與宮廟之間的關聯性。宮廟一直都是神聖的、充滿人們信仰的場域。人們會到廟內祈願，從健康到家庭、愛情到事業，壽天宮是岡山人的「願」所聚集之處。因此他以穹頂作為創作的起點，開始思考並規畫設計。

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