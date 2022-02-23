新北市警局、農業局及環保局，合作查緝破壞國土案件，2020年偵辦「濫墾林地、山坡地案件」，共查獲12件56人，經內政部警政署評核為全國查緝績優單位，並獲行政院農委會頒發「110年坡地金育獎-績優警政單位」，已連續四年獲獎。今上午由刑大大隊長蕭瑞豪將這個獎項獻給新北市長侯友宜。

新北市府為有效打擊環境犯罪，成立「新北環境稽查重案組」，整合警察局等相關單位偵辦刑案的經驗與資源，透過聯合打擊方式，強而有力嚇阻危害公安、治安的不法分子。

重案組除有效打擊犯罪，更強化犯罪的偵查，舉凡汙染排放、影響水土保持、破壞水利設施、土石方管理等，單一局處無法完成查辦的疑難案件，都可透過重案組整合相關情資，共同查緝。

45歲的石姓男子任職基隆某交通有限公司，承包清運基隆住宅新建工程的工程廢土，但因原本可傾倒的廢土場遭勒令停業，為了解決廢土問題，他竟夥同共犯林、洪等二人，前往新北市貢寮地區找尋廢土棄置處所，並透過王、劉二人調度經營的交通運輸公司旗下的砂石車司機，協助濫倒廢土，瑞芳警分局接獲情資後報請檢察官指揮偵辦，一舉破獲這個龐大的濫倒廢土集團，並帶回石嫌等30人，依山坡地保育條例、水土保持法及刑法竊佔等罪嫌移送地檢署偵辦。

53歲的蔡姓男子明知坐落三峽地區插角段熊空地號為國土保育地，管理機關為行政院農委會林務局，為了貪圖自己的利益，從98年起就私設取水設施及管線，遭到林務局護管員巡視時發現遭竊佔國有林地，三峽警分局獲報會同農委會林務局及新北市農業局前往調查，果然當場查到蔡男的違法行為，將他依森林法及刑法竊佔罪送辦。

侯友宜表示，感謝警察局及農業局等單位對這項工作的推展，台灣山林地貌需要靠每一位市民的維護，尤其是廣大的新北市，俯拾皆美景，如果遭到惡意破壞，一旦遇到颱風豪雨，造成山洪暴發、土石傾瀉，不但對現在居住的市民帶來嚴重的後果，更影響下一代的生活環境，他也肯定警察局與市府相關局處保育國土的用心，能夠連續四年獲得這個獎項，相當不容易，他更期勉能再接再厲，共同攜手打造美麗的新北市。