回應俄羅斯承認烏東兩個親俄地區獨立並派遣軍隊維和，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）周二（22日）宣布對於俄國實施首階段經濟制裁。

杜魯道表示，加拿大政府將禁止加國民眾與烏東這兩個地區進行金融往來，也不可以購買俄羅斯主權債券。

此外，加國政府也將制裁投票支持承認兩地獨立的俄羅斯議員，並禁止加國與俄國兩家國營銀行往來。美國、歐盟、德國與英國相繼宣布對俄羅斯實施制裁，加拿大如今也決定跟進。