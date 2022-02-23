禁國民與烏東地區金融往來 加國宣布對俄實施經濟制裁 11:272022/02/23 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 回應俄羅斯承認烏東兩個親俄地區獨立並派遣軍隊維和，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）周二（22日）宣布對於俄國實施首階段經濟制裁。 杜魯道表示，加拿大政府將禁止加國民眾與烏東這兩個地區進行金融往來，也不可以購買俄羅斯主權債券。 此外，加國政府也將制裁投票支持承認兩地獨立的俄羅斯議員，並禁止加國與俄國兩家國營銀行往來。美國、歐盟、德國與英國相繼宣布對俄羅斯實施制裁，加拿大如今也決定跟進。 普丁引歷史 轟美國北約搞破壞 引聯合國憲章 中國代表籲和平解爭端 #俄羅斯 #烏東 #地區 #金融往來 #加國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄羅斯再出手 宣布與烏東2共和國建交 09:202022/02/23 國際 俄開始入侵烏克蘭 拜登宣布制裁2俄銀行 05:342022/02/23 國際 俄軍恐攻下基輔 美計畫撤離烏克蘭總統 00:022022/02/23 國際 俄國軍隊挺進烏東2獨立區 烏克蘭揚言與莫斯科斷交 04:102022/02/23 焦點要聞 商品期貨趨勢專欄－原油價格震盪 金價水漲船高 04:102022/02/23 證券．權證 《國際經濟》俄烏危機 歐盟對俄羅斯祭連串制裁 11:252022/02/23 財經 出動F35增兵東歐 拜登要為俄侵略烏克蘭和普丁攤牌 09:552022/02/23 軍事 氖氣斷供衝擊半導體 聯電：有替代貨源 04:102022/02/23 焦點要聞 普丁的野心... 在找回舊蘇聯榮光 04:102022/02/23 財經要聞 1分鐘讀財經》俄烏開火憂斷鏈 台積、聯電ADR又殺 08:282022/02/23 財經 工商社論》動亂的歐洲，未必有利於俄羅斯的利益 04:102022/02/23 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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