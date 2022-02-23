美國總統拜登警告俄羅斯可能很快對烏克蘭發動攻擊，普丁承認烏東兩共和國獨立，遭美國祭出制裁，及美國1月生產者物價指數創八個月來最大升幅，聯準會（Fed）利率會議紀錄顯示若通膨未如預期下行，以較目前預期的速度更快取消寬鬆政策，將是合適之舉，壓抑全球與新興股市近一周同步收低，資金流入股市驟減。

統計整體股票型ETF近一周淨流入25億美元，較前一周大降九成，資金主要流入新興與全球股市各15億與9億美元，歐洲、拉美與東歐股市分別有2.4億、1.1億及0.2億美元淨流入，美國股市遭淨流出11.6億美元。

富蘭克林證券投顧分析，2月18日那斯達克指數出現50日均線低於200日均線的死亡交叉，為2020年4月來首見，根據Potomac Fund Management統計，1971年以來那斯達克指數曾出現31次死亡交叉，出現後21天上漲機率為71％，後6個月上漲機率為77％。

預期更多國家將取消防疫限制並放寬邊境，全球經濟解封潮有助支撐景氣，並改善供應鏈瓶頸，既有股票部位耐心續抱，空手者可採分批加碼或定期定額策略參與科技、基礎建設等趨勢商機，積極者可留意具備低基期和評價面優勢的新興亞洲，及天然資源或黃金基金的區間操作機會。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，看好今年基礎建設投資的三大利基為高股利率的穩定報酬、防禦通膨與長期資本增值（綠色經濟），預估今年經濟成長將略為放緩，加上升息的環境下，謹慎挑選基本面強健、能夠轉嫁通膨以發揮防禦通膨上揚標的，包括公用事業公司透過資產基礎轉嫁、付費道路營運商透過調高收費價格轉嫁通膨。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪．拉加認為，今年將進入利率正常化趨勢，成熟國家貨幣政策已有緊縮趨勢，對比新興市場的大陸貨幣政策開始放鬆，更重要的是新興市場過去5～10年進行許多結構性改革，效應正在顯現，但新興市場目前股價水準，卻因反應前述諸多利空而受壓抑，評價面相當具吸引力。觀察今年來多數新興市場領先美國市場表現，不能低估市場傳遞的重要訊號。