金門縣長楊鎮浯預計今天將正式發函、報請行政院同意，重啟金廈小三通。大陸國台辦發言人馬曉光今天（23日）在例行記者會中回應，希望民進黨當局從善如流，不要阻撓。

本報記者提問，金廈「小三通」因為疫情已停航2年多，何時重啟引起關注。金門縣長楊鎮浯22日透露，縣府已做好「清明專案」的準備，希望基於「人道考量、有限往來」2大原則，發揮小兩岸破冰的作用，最快23日就會正式發函行政院報請同意。請問發言人對此有何評論？

馬曉光表示，大家都知道，2020年疫情發生以來，是民進黨當局單方面中斷了「小三通」，同時停止了大陸居民赴台旅遊和交流，這與大陸方面做好疫情防控基礎上維護兩岸同胞正常交流交往的權益的做法截然不同。

馬曉光表示，「小三通」確實是兩岸民眾，特別是閩台民眾交流往來的最重要、最便捷的通道，兩地居民都希望能夠早日恢復「小三通」。他呼籲，希望民進黨當局從善如流，不要再做延遲、阻撓的事情。