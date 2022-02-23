俄軍已開進烏克蘭東部分離區，但社群媒體上出現的照片和錄影顯示，無論是坦克、大砲，火箭發射器或補給車等軍備上，都有神秘的「Z」字。

據《動力》（The Drive）網和《每日星報》（Daily Star）22日報導，有專家認為，這可能是俄軍擴大攻勢，用以在戰場上迅速辨識的代號。當大批軍車開往不同方向，需要可能無法立刻熟悉其單位和目標的地面部隊或其他安全部隊引領時，這一點尤其重要。

Mysterious Symbols Are Appearing On Russian Military Vehicles Near Ukraine



While their meanings are unknown, the codification strongly suggests a larger offensive could be about to begin.https://t.co/bgSaFsKlA0 pic.twitter.com/ihrW5pAiDq — qwerty (@qwerty14117587) February 22, 2022