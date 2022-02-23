影》俄攻烏恐怖密碼 神秘Z現身坦克軍備 11:222022/02/23 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯總統普丁下令，動員俄軍進入烏東兩分離區「維和」後，一輛坦克出現在烏克蘭頓內次克（Donetsk）街頭。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄軍已開進烏克蘭東部分離區，但社群媒體上出現的照片和錄影顯示，無論是坦克、大砲，火箭發射器或補給車等軍備上，都有神秘的「Z」字。 據《動力》（The Drive）網和《每日星報》（Daily Star）22日報導，有專家認為，這可能是俄軍擴大攻勢，用以在戰場上迅速辨識的代號。當大批軍車開往不同方向，需要可能無法立刻熟悉其單位和目標的地面部隊或其他安全部隊引領時，這一點尤其重要。 Mysterious Symbols Are Appearing On Russian Military Vehicles Near UkraineWhile their meanings are unknown, the codification strongly suggests a larger offensive could be about to begin.https://t.co/bgSaFsKlA0 pic.twitter.com/ihrW5pAiDq— qwerty (@qwerty14117587) February 22, 2022 Леонова, Валуйский рн pic.twitter.com/Urgap1U3S0— IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 22, 2022 This video uploaded 2 hours ago shows a convoy all 'Z'ed up. The video is from the Belgorod region of Russia, per video author. pic.twitter.com/Kv3RlsdMUE— Moshe Schwartz (@YWNReporter) February 22, 2022 新聞透視》老大哥支持分離勢力 北京如履薄冰 《國際金融》英相制裁5家俄羅斯銀行 警告普丁恐全面入侵烏克蘭 #俄羅斯 #烏克蘭 #Z #神秘 #坦克 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 危機升溫 俄羅斯股匯雙挫 04:102022/02/23 全球財經 俄烏衝突助漲 油價高檔震盪 04:102022/02/23 投資理財 俄烏緊繃 BDI連三日急漲 04:102022/02/23 財經要聞 工商社論》動亂的歐洲，未必有利於俄羅斯的利益 04:102022/02/23 財經要聞 俄烏戰爭一觸即發 全球股市皮皮挫 04:102022/02/23 財經要聞 烏東危機 學者：美俄大贏家 歐盟慘輸 04:102022/02/23 焦點要聞 《國際政治》入侵行為太NG 美俄外長24日會晤破局 10:512022/02/23 財經 俄羅斯上議院批准「總統境外動武」！普丁出兵烏克蘭獲授權 03:282022/02/23 國際 全球糧倉若陷戰火 恐推升通膨壓力 04:102022/02/23 焦點要聞 美俄過招 烏克蘭又淪緩衝肉墊 04:102022/02/23 焦點要聞 出動F35增兵東歐 拜登要為俄侵略烏克蘭和普丁攤牌 09:552022/02/23 軍事 軍事熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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