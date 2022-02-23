台鐵台東站長楊舜安表示，若有特殊情況的民眾，可隨時與台鐵人員反映。（蔡旻妤攝）

32歲妥瑞氏症的曾姓患者日前搭火車從台北到台東，途中因為乘客過多使他病發，他呼吸急促、全身發抖，不時發出怪聲音，其他乘客一度認為他在鬧事，列車長游雅雯見狀隨即幫他安排到火車上的哺育室休息，才讓他病情舒緩；事後曾姓患者也錄製影片向台鐵及該列車長表達謝意。

事發在18日台鐵436車次的普悠瑪列車上，曾先生因患有妥瑞氏症且領有身心障礙手冊，平時講話或與人相處都會不自覺發出怪聲跟抖動，當時因乘客過多，使他病症發作，不知情的乘客誤以為他在搗亂，這也是他長久以來的困擾。

曾先生稍作休息後，病情得到舒緩，隨後錄製了1段影片感謝台鐵以及列車長，不僅及時發現他的病症，還主動幫助他。他表示，身為一個患者，就算他試圖努力控制不要出怪聲，對他來說也相當困難，他也向曾被打擾的人表示歉意，但他希望讓更多人了解妥瑞氏症。

台鐵台東站表示，對於該名列車長第一時間的反應表示肯定，台鐵對於特殊狀況的民眾都有標準作業流程，也會定期對台鐵人員訓練。台鐵台東站長楊舜安說，若有特殊情況的民眾，可隨時與台鐵人員反映，將會提供必要的協助。