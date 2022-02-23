「水果妹」柯以柔因不滿名廚丈夫郭宗坤2017年爆偷吃，2018年訴請離婚，官司纏鬥4年未落幕。郭宗坤近日受訪罕談柯以柔，並透露換心手術苦等4年，已看開生命課題。

郭宗坤2018年和柯以柔鬧婚變時，就曾因心臟病發暈倒緊急送醫，未料隔年病情惡化轉進加護病房，被檢查出心室血塊疑掉落，在血管內流竄，病因為左心室血栓、下肢動脈急性栓塞和心衰竭，肝功能也有問題，當時醫師還開出「病危通知單」，情況不是很樂觀。

根據《自由時報》報導，郭宗坤等待換心手術4年，已看淡生死，目前持續打離婚官司，雙方無釋出善意也無惡言，但他一句「如果是我有問題，那為什麼會拖這麼久」引發外界揣測。

柯以柔、郭宗坤的離婚訴訟纏鬥第4年，2019年一審判離婚，3個小孩監護權都歸柯以柔，郭宗坤不服上訴，目前二審正在審理中，郭宗坤期盼和柯以柔重修舊好，強調當年的外遇風波是烏龍事件，希望二審能還他清白，一家人才能團圓。

不過柯以柔懶理郭宗坤的苦苦挽回，把重心放在拚事業，除了演藝工作，還轉戰電商開直播團購帶貨，吸引眾多婆媽粉絲追隨，最高創下一年250團、賺進千萬業績等紀錄，且為了追求競爭力，柯以柔主動進修相關知識，勤學的態度令人敬佩。

事實上，柯以柔去年4月出席公開活動時，被問到離婚的問題，坦言事情發生後就沒隱瞞孩子們，小孩沒太多情緒，而且都習慣目前的生活模式，希望離婚官司趕緊落幕，理想的情況為和郭宗坤成為「合作的父母」。