歐盟在周二同意對俄羅斯發起新一波制裁行動，包括將俄羅斯政治人物、議員和官員列入黑名單，禁止歐盟投資人去交易俄羅斯國債，並且對烏東兩個分離地區進行進出口限制。

不過歐盟外交政策負責人Josep Borrell周二表示，歐盟沒有選擇去制裁俄羅斯總統普丁。

一系列的制裁方案，包括對俄羅斯國會投下贊成票的議員，凍結其在歐盟的資產、禁止入境歐盟。

目前尚不清楚制裁何時生效，但預計在數小時或數天之後就會公布，並且將公布姓名。

另外參與烏東分離份子活動，並為其提供資金援助的銀行也將成為歐盟打擊目標。

歐盟聲明也表示，歐盟與烏克蘭之間的自由貿易協定，將排除烏東兩個宣布獨立的地區。歐盟希望讓這些人清楚的知道，他們必須為自己的非法和侵略行為負責。

而德國也宣布，凍結北溪二號天然氣管的認證。歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)對此表示讚揚。

關於先前傳出的，要將俄羅斯排除在比利時的SWIFT全球銀行間支付和清算系統之外，要限制俄羅斯貨幣的國際流動，並不在此波制裁行動中。

歐盟預計，如果俄羅斯軍隊再跨出烏東兩個分離地區，將再實施進一步制裁。

在歐盟成員國中，並非所有國家都與俄羅斯有同樣關係，或是依賴天然氣。一些國家，包括俄羅斯在歐盟最親密的盟友，奧地利、匈牙利和義大利，都傾向對俄羅斯採取有限的制裁。