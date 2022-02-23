亞系外資針對台灣大(3045)出具最新研究報告，看好今年營運持續成長，momo動能強勁，另外，台灣大與台灣之星的合併應該在2022年底完成，成效可望自2023年開始浮現，故將台灣大目標價由目標價由129元調升到134元，評等維持買進。

亞系外資表示，台灣大去年第四季營收年增長17%、EBITDA增長7%，這也帶動台灣大去年全年財測輕鬆達陣，強勁的動能主要來自於電商momo，台灣大零售業務去年在疫情衝擊下，快速增長，且電信和有線電視業務也表現強勁，反映經營狀況改善趨勢。

台灣大去年第四季5G資費占比已達26%，亞系外資表示，預計台灣大2022年電信業務持續改善，5G佈建已經在2021年達到70%，故2022年相關資本支出將放緩，預計台灣大將繼續受益於好速成雙資費，並擴展其momo電子商務產品。

亞系外資預估，台灣大2022年EBITDA將增長3.6%，故將營收和EBITDA預測分別上調7.1%和4%，主要驅動力來自電商momo，也將其目標價由目標價由129元調升到134元，評等維持買進。

另外，亞信外資也說，相信電信市場將持續向好，三大電信維持穩定競爭，台灣大與台灣之星的合併應該在2022年底完成，成效將從 2023年起開始浮現。