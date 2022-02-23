全台物價高漲，注意到弱勢學子愛心餐券50元已不敷所需，台中市長盧秀燕23日宣布，率全國之先將愛心餐券由50元調整到65元，預計4月1日兒童節連假前就可以實施。

盧秀燕23日上午參加東區樂業國小新建幼兒園園舍工程動土典禮，她表示，台中市學生數高達30多萬人，居全國第二，孩子當中有些家庭經濟比較困難，因而台中市政府在學校內提供免費營養午餐，例假日則給50元愛心餐券，讓他們可以在全國1萬3千家超商兌換午餐，但因物價高漲，原來50元的愛心餐券可以讓孩子們拿到一個愛心便當，現在孩子們以麵包、餅乾湊數，讓他非常心疼。

她強調，因為看到這個問題，台中市政府率全國之先要將台中市愛心餐券從現行50元提高到65元，也因為是大量招標，預計孩子們可吃到72到75元，讓他們吃得飽吃得好，目前正與超商洽談契約中，預計4月1日兒童節連續假期開始前就會實施。