「阿B」鍾鎮濤1997年與章小蕙離婚，兩人育有兒子鍾嘉浚、女兒鍾嘉晴，鍾鎮濤再婚與台灣女友范姜素貞共組家庭後，與前妻所生的一對兒女也和范姜素貞關係極好。現年已經26歲的鍾嘉晴，近日傳出在照片中大腹便便，疑似懷孕將當未婚媽，對此，鍾嘉晴稍早已經火速闢謠，稱自己還是寶寶怎麼可能懷孕，更氣怪都是老爸阿B的錯，「發我照片都不給我審核的」。

鍾鎮濤過去歷經離婚、破產，幸好遇到范姜素貞，人生才從低谷翻身，一家人近年在上海定居，日前網上流出鍾鎮濤位於上海的豪宅照片，可見採歐風裝潢設計，不僅有大水晶燈，還有許多字畫。而他和前妻所生的女兒鍾嘉晴近年跟著他就近照顧，鍾嘉晴和繼母范姜素貞感情好，先前一同上實境節目，去年母親節，鍾嘉晴更發文感謝范姜素貞，直言：「謝謝妳的一切，感恩有妳出現在我的人生」，未提章小蕙。

鍾嘉晴秒發文駁斥懷孕。（圖／翻攝自鍾嘉晴克洛伊小蜜蜂微博）

鍾嘉晴與范姜素貞關係親近，多年前范姜素貞和章小蕙妹妹起口角，鍾嘉晴更忍不住嗆章小蕙：「我不需要她保護」，而對於身任繼母重擔的壓力，去年范姜素貞難得吐露心聲，表示：「『母親』真的是不容易的職業，對我來說後母、親生母，都是需要滿滿的愛、嘮叨、擔心、堅強把他們拉拔長大，如果回到25歲，我還是會同樣的選擇」，最後更溫情喊話：「我愛我老公我愛我4個孩子」。

鍾嘉晴和鍾鎮濤、范姜素貞感情融洽。（圖／翻攝自鍾嘉晴克洛伊小蜜蜂微博）

鍾鎮濤近日在社群網站分享到遼寧大孤山旅行的照片，笑稱當地溫度低、冰天雪地，連鼻涕都會瞬間結冰，照片中可見大女兒鍾嘉晴跟他同行，但穿著黑色大衣的鍾嘉晴小腹卻明顯隆起，引來網友狂猜：「大女兒也20大幾歲了，到了要寶寶的年紀了」、「懷孕了嗎？」，引來鍾嘉晴傻眼回說：「說什麼寶寶呢，我自己還是個小寶寶，老爸發我照片都不給我審核的」，笑翻一票粉絲，虧說：「想起了我在我父母朋友圈裡的存在」。