面對嚴峻疫情，港府決定下月進行全民強制檢測，香港疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今（23日）表示，根據港府污水檢測，估算全港隱形患者（無症狀患者）有幾萬至數十萬，港府需設置足夠設施隔離患者。

劉宇隆指出，若疫情惡化速度持續，到實施全民檢測前的確診數字仍會「每3日翻倍」，希望全民檢測可切斷傳播鏈，加快疫情回落速度。他說，港府應繼續向家長解說，呼籲家長讓子女接種疫苗，如果市民接種疫苗的需求持續，可逐步縮短接種第2和第3針時間至2個月或3個月，加快為市民提供保障。

而港府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌則表示，全民強檢未配合禁足的做法並不理想，港府可能認為推行禁足令在技術上有困難，難以安排食物及物資供應，但若無法配合禁足令必須確保檢測機構短時間內可發出檢測報告，並盡快把患者送到隔離設施，否則仍然無法截斷病毒傳播。

許樹昌續指，目前難以估算香港實際上有多少人染疫，但認為全民強檢會找出大量患者，隔離設施有可能爆滿，部分確診者或仍要家居隔離。他認為，港府或可參考墨爾本的做法，准許每個家庭派1人，每星期外出一兩次購買物資。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，目前港府追蹤個案的措施已失效，全民強制檢測確有助找出隱形患者，但需要配合相當程度的禁足，把人口流動減至最低，如將緊急和維持市民起居飲食以外的零售服務暫停，所有可行的行業都在家工作，否則疫情可能會持續到4至5月，甚至更長。

林緯遜估計，全民檢測或可找出幾萬至10萬名患者，香港目前隔離設施不足夠應付，因此需要在全民檢測前便把確診數字壓低，確保當局有能力處理患者和密切接觸者。談及疫情發展，他認為疫情在本月不會「見頂」，有機會在3月後達到高峰。至於港府爭取在4月底展開中學文憑試，他認為，關鍵在於社區患者和密切接觸者是否有效隔離。