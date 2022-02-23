【LIVE直播】藍營推美女主播參選議員 雙姝合體轟高物價低薪資｜2022.02.23

行政院主計總處公布每人每月總薪資平均有5萬5754元，引發各界譁然。國民黨今天邀集有意投入年底議員選舉的黨內青年，舉行記者會表示，物價、房價持續飆漲，失業率更創下7年來新高，有47.1萬人沒工作，大專生面臨畢業即失業，或者薪資倒退，政府頒布青年就業措施，然而大多是以「受到雇用」為條件，提醒政府失業補助更是需要重視的一塊。

國民黨上午邀集有意投入新北市三重蘆洲區議員選舉的文傳會副主委林鼎超、備戰台北市中山大同區議員的發言人柳采葳、宣布參選高雄市左營楠梓議員的發言人白喬茵，以及被點名參選新北市板橋區議員的發言人李明璇，舉行記者會為青年世代發聲。

柳采葳表示，根據主計總處資料，消費者物價總指數（CPI），指數已連續6個月飆破2％，超越通膨警戒線；扣除蔬果及能源後，核心CPI仍漲2.42％，漲幅創13年來新高，民眾的荷包正在一點一滴的縮小。

柳采葳說，農曆年前後，除了「蛋蛋危機」外，近來還有「缺鴨」、「鴨肉漲價」的新聞，而民眾經常購買的商品中，漲聲接連響起，比如外食費上漲3.87％，創7年來最大漲幅，這波漲聲就像接力賽般，未見趨緩，包含知名的速食業者、飯店、連鎖餐廳、超商等也紛紛喊漲。

白喬茵指出，物價、房價飆漲之際，薪資卻不斷倒退，且在民進黨治理下，失業率創下7年新高，至今有47.1萬人失業，就在民眾叫苦連天的同時，行政院連「薪資」也可以搞大內宣，主計總處公布，每人每月總薪資平均為5萬5754元，人民真的無感，痛批政府公然說謊。

林鼎超提到，勞動部統計，截至去年10月底，2020年24萬多名畢業生，還有22.05％未投保勞保、公保，意即高達5萬多人仍沒工作，其中就算就業，仍有1成屬於打工，畢業即失業現象愈來愈嚴重。

談到政府祭出的青年措施，李明璇說，弔詭的是目前相關部會的紓困補助，大多以「受到雇用」為領取津貼條件，如青年就業獎勵計畫、安穩雇用計畫，比起以雇用的獎勵，失業補助更是需要重視的一塊。