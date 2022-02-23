麥田出版社日前出版發行大陸作者曹雨《激辣中國》一書時，將書中所有「大陸」都替換成「中國」，導致出現「哥倫布發現新中國」等荒謬語句。大陸國台辦發言人馬曉光今天（23日）在例行記者會中回應，民進黨當局「去中國化」已經到了走火入魔的地步。

馬曉光表示，這出走火入魔的鬧劇，是民進黨當局推動「去中國化」造成的又一惡果，長出的又一奇葩。

馬曉光指出，民進黨當局處心積慮地煽動兩岸對抗，強行割裂台灣與中華文化和中華民族的血肉聯繫，以致荒腔走板到反智的程度，既滑天下之大稽，又對台灣社會貽害無窮。