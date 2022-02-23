台北市悠遊卡公司指出，繼去年推出「巧克比餅乾盒造型悠遊卡」後，蠟筆小新系列悠遊卡將再出新品，目光轉向小新心目中的超級英雄「動感超人」，推出動感超人公仔造型悠遊卡，2月24日起在7-ELEVEN 的ibon生活便利站開放預購，每張499元、每次限購5張。

悠遊卡公司表示，日本動漫世界中，最知名的5歲小孩莫過於野原新之助，而動感超人是小新最崇拜的超級英雄，不但在小新每每陷入危機時會伸出援手，也會與小新一同並肩作戰，絕招「動感光波」更是打敗無數壞蛋。

悠遊卡公司指出，本次將還原動感超人英姿，推出「動感超人公仔造型悠遊卡」，將動感超人帶到現實世界，身高8公分的動感超人穿上精巧藍綠紅配色超人服，面罩、手套、腰帶樣樣齊全，再裝進小新最喜歡的「巧克比餅乾盒」中，讓粉絲擁有開箱的新鮮感。

動感超人公仔造型悠遊卡將自2月24日11時起至3月1日止，在7-ELEVEN 的ibon生活便利站開放限時預購，每張499元，每次限購5張，將依照購買順序可陸續取貨，詳細取貨日期與方式依通路公告為準。