星座運勢網站「星座巫師」分析，天秤座、金牛座、水瓶座的女人條件很好，但是卻很難找到男朋友，空窗期往往很長，脫單之路遙遙無期。

▍1.天秤座

天秤女自己本身的條件好，長得漂亮、會打扮、氣質好，在社交場合很受歡迎，這樣的女生擇偶標準當然很高，但她們的挑剔程度非常誇張，只要對方有一點不符合自己的期待，就會開始反思自己是不是不夠好，才遇不到理想的人，然後就會選擇遠離對方，不輕易踏入一段感情，因此天秤女的空窗期往往很長，難以找到男朋友。

▍2.金牛座

金牛女的戀情往往是開始於暗戀、結束於暗戀，她們總是不敢表現出自己的好感，對方從頭到尾可能都不知道自己被她們喜歡過。就算隨著年齡增長，金牛女依然不懂得如何表達情感，面對感情問題總是笨手笨腳，搞不清楚對方的心意，因此就很難踏入一段新的關係。金牛女又非常念舊，她們寧願花很長的時間跟一個爛男人磨合，也懶得去認識新對象，分手後又難以走出情傷，自然很難交到新的男朋友。

▍3.水瓶座

水瓶女很容易對一個人心動，但這份感情卻很難持久，她們懶得深入認識對方，也沒耐心日久生情，只要失去新鮮感，對這個人沒興趣了，就會開始疏遠對方，完全不留情面。要遇到一拍即合的靈魂伴侶太過困難了，偏偏這才是水瓶女對愛情的期待，不過如果出現一個讓自己在乎的人，水瓶女又不希望對方會擾亂自己原本的生活，有時還會刻意放著不管，導致於桃花多卻難以脫離單身。