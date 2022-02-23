東森房屋研究中心統計桃園不動產e指通系統發現，楊梅區近三年中古屋漲幅竟領先新成屋，新電梯大樓漲幅14.23%，成交均價來到17萬，而中古大樓成交均價自108年的9.8萬元成長至110年的12萬，成長幅度約2成5，公寓大樓三年漲幅則為27%。

東森房屋楊梅新農加盟店吳尚信表示，過去楊梅主要生活區及房市交易熱點，以楊梅與埔心火車站為雙核心，近年知名建商大舉狩進位處兩站間的金山街腹地，並推出大型建案，將楊梅整體串點成線築面，不僅為區域帶入近萬人口，當前房市行情最高點也在此。

吳尚信表示，楊梅房市存在所謂「消失的十年」，由於楊梅為位處中壢新竹間，在桃園整體房市未起漲前，人口多集中在兩處，使得楊梅落成於2000年代之建物較少。直至2010年代建商始逐漸補起缺落，原因不外乎市中心房市飛揚，加上楊梅交通建設逐步落成，包括台31線、五楊高架打通楊梅對外聯繫，吸引願意用時間成本換住屋成本之自住型客戶。

過去位處金山街建案之主力客群8成以上為自住客，近兩三年則吸引2成之投資型置產客戶，多屬意電梯大樓，以兩房800～900萬元、三房1200～1300萬元之產品為市場主力產品。指標建案如「豪發帝景」單價落在24～25萬，並強勢帶動周遭新古屋、中古屋以及老公寓行情。

對於楊梅中古屋行情漲幅超過新成屋，吳尚信表示，以「豪發帝景」為例，由於區域內出現屋齡、機能及環境相去不遠之新成屋站上高價，使得市場對於0～5年之新古屋期望值也隨之調高，因此可以看到中古大樓及老公寓漲幅劇烈。

過去市區之兩房加車位中古電梯大樓開價約在400～500萬元，目前則600萬元起跳，新古屋單價則在17～19萬之間。由於楊梅中古大樓及老公寓單價基期低，雖漲幅猛烈，總價仍相對平易近人。

吳尚信表示，去年楊梅房市受益於大環境，量價俱足，目前市場游資雖多，然而回歸市場機制，以楊梅地理位置及條件而言，在中壢、桃園區再度向上突破前，楊梅將保持相當之穩定，以交易量為房市發展重點。