大陸14部門擬推出多項紓困扶持措施，特別提及引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，令外賣平台股遭拋售。大陸官方媒體「經濟日報」發表評論指出，對外賣業「引導」非「命令」，呼籲反應別過頭。

評論指，有人盯上「引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準」，將其解讀為針對平台經濟的監管持續落子，平台經濟的估值邏輯需要重構，有的外賣平台股價因此大跌。這個反應有點過頭了。

評論稱，政策全文5000多字，提及平台經濟的僅有一兩句，其初衷不是要針對平台經濟。事實上，在以中央財政、政府部門為主體實施的紓困政策中，平台企業成為被寄予厚望的出力方，恰恰說明平台企業在經濟社會中的重要地位得到認可，能聯動千千萬萬市場主體，未來大有可為。

評論表示，政策說的是「引導」，不是命令，旨在促進政府部門、大平台、小商戶攜起手來，同舟共濟渡難關。