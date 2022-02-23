近年在少子化、人口負成長的環境下，人口的遷徙狀況自然成為判斷區域房市表現，或房地產增值潛力的參考。永慶房產集團根據七都各民政局人口資料及內政部實價登錄統計資料交叉比對，觀察2021年七都會區淨遷入人口排名前十大行政區，由新竹縣竹北市以4175人，站穩七都人口吸力最強行政區，人口紅利表現第二、第三的為新北市林口區、台中市北屯區。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍說明，人口跨縣市流動受到眾多因素的影響，其中都市間發展差異便是刺激人民「以腳投票」的重要因素，例如就業機會、文教資源、公共設施便利性及社會福利豐富多元的地區，會形成吸引人口的拉力；但所得水準相對較低或是房價過高的地區，可能就會成為人口流入的阻力，甚至產生讓人口向外逃離的推力。

陳金萍表示，竹北市除了鄰近新竹科學園區，發揮人口磁吸效應外，區域內產業聚落也不斷發展，如「台元科技園區」、「台大生醫園區」和「AI智慧園區」等，吸引多家大廠進駐，逐漸形成另一個產業及創新研發的新聚落，創造大量、穩定的工作機會，帶動人口不斷移入，自然擊敗七都各行政區，成為最熱門移民區域。

隨著人口持續增加，竹北市不再像初期發展蕭瑟，已陸續增設不少學區，因應不斷攀升的就學需求；此外，基本的生活機能也逐漸到位，去年底新竹縣首家大型百貨商場「大遠百購物中心」開幕，未來還有蔦屋書店、龍享廣場、豐邑機構商場等，帶動竹北的生活品質進一步提升，宜居條件讓許多竹科人、生技業和醫生族群紛紛選擇在竹北購屋、置產，加上當地居民所得高且收入穩定，購屋實力堅強，未來房市表現仍可期待。