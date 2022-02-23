針對烏克蘭最新情勢發展，總統蔡英文今(23日)提4項指示，要求持續因應各項經濟變數，譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害、持續強化對台海軍事動態因應整備、全面提升應對認知作戰，以及維持物資、物價及股匯市穩定。相關報導一出，立刻引發網友們熱議，其中有人就問「連雞蛋缺貨反應都慢，還能做啥？」「雞都搞不定還想搞飛機...蛋VS彈」。

俄羅斯、烏克蘭情勢一觸即發，總統府發言人張惇涵今表示，今早蔡英文總統及行政院長蘇貞昌聽取國安會「烏克蘭情勢因應小組」及相關部會簡報後，針對烏克蘭最新情勢發展，總統提出4項指示，分別是譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，呼籲各方和平理性解決爭端、持續強化對台海軍事動態因應整備，確保國家安全、全面提升應對認知作戰，穩定社會民心士氣、持續因應各項經濟變數，維持物資、物價及股匯市穩定。

總統最新的指示曝光後，《Yahoo新聞》相關報導底下已經有超過500則留言，不少人指出「缺雞蛋，物價飛漲，還要認知作戰」、「穩定物價？不知民間疾苦，早就漲翻天了」、「看人吃包子在喊燒～就是這種感覺」、「快指示支持我們的歐美日跟我們建交」、「這也要刷存在感」、「別人在吃麵，你在旁邊喊燒嗎？」「物價早就穩定上漲了」。