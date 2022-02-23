羅德是美國前國務卿季辛吉的特別助理，參與了1972年尼克森前總統出訪大陸及前期籌備工作，在中美建交後曾擔任美國駐中國大使。適逢美中發表《上海公報》50周年，羅德23日在大陸《環球時報》撰文指出，他非常幸運能夠成為50年前尼克森訪華如此重要的地緣政治事件的一分子，它體現了兩國領導人的遠見和勇氣。從一開始就參與其中。彼時，在經歷22年的相互敵對後，美中必須實現互動，發出雙方想要建立全新關係的訊號。

羅德表示，他與季辛吉及尼克森保持著密切的工作關係，與中方取得了聯絡。通過雙方共同的朋友——巴基斯坦，季辛吉、他以及其他幾個人於1971年7月進行了一場祕密之旅。他負責此次訪問的簡報事宜。他們見到了周恩來總理，進行了足夠好的討論。雙方都認為，總統訪問將符合兩國的利益。1971年10月，他們再次公開訪華，安排總統的訪問，並開始起草《上海公報》。1972年2月，尼克森總統實現了對中國的訪問。他再次負責總統的簡報事宜，並參加了所有與毛澤東的會晤以及與周恩來的會晤。因此，他非常有幸能夠身處整個交往過程的中心。

羅德稱，當他們乘坐「空軍一號」飛往中國時，尼克森還不停給坐在飛機後面的他發送消息，詢問更多資訊。尼克森希望做好充足準備，因為他知道，這是一個極其重大的國際事件。尼克森知道自己要和中國非常強力的領導人對話，希望就中國歷史、文化以及其他不同的事務做好充足準備；在成為總統兩年之前，他就在雜誌撰文說，不應該讓中國孤立於國際社會以外。

羅德認為，此次訪問之所以是一個重要事件，不僅因為美中兩國關係，實際上也對蘇聯帶來了直接影響。他們與莫斯科的關係得到了迅速改善，他們同意舉行峰會，簽署一些武器控制協議以及柏林協定。他們得到了中國和蘇聯的幫助，得以結束越戰。因為騷亂、暗殺和戰爭，美國人民經歷了一個令人身心交瘁的10年。因此，他們實現了所有的重要目標，中方同樣如此，獲得了針對蘇聯的平衡，加入了聯合國，同日本和其他國家建立了外交關係。就像中國人常說的，這是雙贏的局面。

羅德回憶，對於50年前陪同尼克森訪華行程，盡管圍繞公報依然進行了艱苦的談判，特別是在敏感的台灣問題上，但為什麼很有信心將會取得成功？因為在1971年的兩次訪陸做了很多準備和鋪墊工作。這些日程的準備和《上海公報》大部分內容的起草意味著，雙方都想要取得成功。

他和季辛吉第一次祕密訪問充滿了更多不確定性，因為他們不知道，訪問是否可以建立全新關係。當他們乘坐巴基斯坦的飛機從巴基斯坦起飛時，沒有任何美國官員在過去22年中到過中國。當時給他的感覺類似於007龐德的祕密行動，他們即將引發的地緣政治地震，以及所有的一切原因，讓這場祕密訪問具有特殊的意義。

羅德強調，當下美國，有人認為尼克森的訪問和當時開啟對話接觸政策都是錯誤。在他看來，這是非常短視和錯誤的觀點。從美國的角度來看，正如前面提到的，這次訪問實現了許多目標。而且，還向外界展示美國在國際舞台上依然強大，提升了美國人民的士氣。因此給他們帶來直接的正面影響。此後，雙邊關係中既有所得，也有麻煩。但問題是，與中國接觸的替代選項是什麼？他們無法圍堵中國。

羅德分析，首先，認為這樣一個有著幾千年歷史、充滿活力的國家不可能在某個時間節點崛起，這是愚蠢的想法。或許，他們加快了其崛起的速度。但他認為，鄧小平的改革開放是中國成為地區乃至全球強國的關鍵因素。

其次，替代選項是什麼？圍堵是不可能的，因為其他國家不會加入到美方的行列之中，圍堵將會是無效，而且可能還是危險的，因為他們或許會捲入衝突。

第三，美方一直在避免打開大門的風險。尼克森想要改善關係，但並不天真。中國有不同的國家利益和意識形態。因此，美方保持了同盟體系和軍事實力；越來越關注亞洲，以平衡中國的影響；通過接觸、經濟和文化交流獲得了許多優勢，在全球問題上進行合作。中國幫助尼克森解決全球性問題。美方因此得到收穫，儘管也遭遇到了一些問題。鑒於這些原因，沒有其他替代選項以及尼克森一直在避險，這就讓那些認為這是一場錯誤的觀點愚蠢無比。