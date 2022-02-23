有媒體報導，前副總統陳建仁去年底在總統蔡英文親自邀請下，已在去年底低調加入民進黨成為黨員，消息曝光後，引發各界關注。對此，媒體人黃揚明表示，「果然，人生70才開始」，並好奇他的下一步會是什麼？

黃揚明昨（22）日在臉書引述《鏡週刊》報導，指陳建仁已於去年底由蔡英文親自推薦加入民進黨，未來可能成為民進黨最強活棋，無論是台北市長選戰、接任閣揆、防疫指揮官或選總統、黨主席等，都不無可能。

黃揚明表示，70歲的陳建仁才成為民進黨正式黨員，基本上他都擔任過小英一任副手，誰會認為他不是綠營？只是入黨後，面臨的當然就是各種的政治邀約，對一個70歲、有過副總統資歷的長者，下一步會是什麼呢？

如果從民進黨內的文化看來，黃揚明認為，或許不挺賴清德的派系，在桃園市長鄭文燦看來勢弱後，亟需一個新共主。至於未來的任何可能，黃揚明說，關鍵當然還是陳建仁個人意願，但他願意入黨，表示一切可能都有了起點。