大陸冷氣團未減弱，昨晚起雲林地區下雨，今天體感溫度更低，雲林縣消防局統計，昨天（22日）早上8點到今天（23日）早上8點全縣急病送醫案件49人，其中6人死亡，這也是這波寒流襲台以來，雲林縣死亡人數單日最多，累計19日到22日4天已14人死亡。

雲林縣消防局指出，22日早上8點至今天早上8點共6人死亡，分別是57歲斗六市陳男、斗南鎮58歲廖男（明顯死亡未送醫）、48歲斗六市張女、89歲褒忠鄉林姓老翁、口湖鄉70歲老翁（明顯死亡未送醫）、口湖鄉80歲李姓老翁（明顯死亡未送醫）。

消防局統計，19日寒流來襲當天急病送醫35件、死亡4件；20日急病送醫42件、死亡2件；21日急病送醫34件、死亡2件；22日急病送醫49件、死亡6件。

雲林縣消防局呼籲，冷氣團來襲天氣變冷，老人家、心血管疾病、三高族群起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物再從被窩裡出來 避免冷風影響下，氣管、血管收縮會引起不適。

台大雲林分院長黃瑞仁表示，血管收縮壓突然飆高會造成急性疾病發生，包括急性心肌梗塞、主動脈剝離、腦血管破裂、腦血管阻塞等，天氣寒冷時如必須外出時，一定要注意保暖，避免室內室外溫差落差太大導致血壓飆高。

黃瑞仁說，一般認為脖子、耳朵如果維持保暖，溫差落差不要太大，心臟血管系統血壓變化不太劇烈的話，都可以避免併發症的發生。