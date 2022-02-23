二手電子產品電商平台Reebelo宣布完成2000萬美元的A輪融資，新一輪融資將用於拓展新的團隊成員，同時在2022年也規劃開發更多新的據點，並擴大營運規模、加強產品保固。

Reebelo A輪融資由Cathay Innovation和June Fund領投，其他參與者包含FJ Labs、KREAM（Naver的附屬公司）、Moore Strategic Ventures、French Partners和Gandel Invest。參與本輪融資的現有投資者包括Antler、Lazada聯合創辦人暨Vestiaire Collective執行長Maximilian Bittner、Grover創辦人兼執行長Michael Cassau等。

Reebelo由執行長Philip Franta和技術長Fabien Rastouil於2019年創立，旨在成為消費者購買二手電子產品最可靠的電商平台，目前在台灣、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、香港皆設有據點。在不到兩年的時間裡，Reebelo的年度收益以600％的數字成長，每月有超過10000名用戶，年度GMV也朝向1億美元邁進。

Reebelo表示，新一輪的融資主要將用於拓展現有市場的團隊成員，並在2022年展望更多新據點的開發。另外也將同步擴大營運規模，包括加強產品的保固服務，以確保每一位用戶購買產品後，都能獲得最低2的基本保固。

消費性電子產品的費用相當昂貴，且產品汰換率近幾年日漸增加；電子產品的快速更迭除了帶來過多的資源浪費外，同時也使電子垃圾成為全球增長最快速的垃圾種類之一。

Reebelo表示，用戶於Reebelo購買手機、筆記型電腦、無人機或遊戲主機等人氣電子產品，可節省高達70％的花費。電子產品於Reebelo平台上架前，功能和外觀皆會經過仔細檢查，且需通過40多個品質標準檢驗。Reebelo與超過百家經認證的供應商合作，確保每一位用戶都能體驗到豐富的產品選擇和穩定的供貨品質。