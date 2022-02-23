大聯盟目前已就勞資糾紛進行7次會議，但還未達成共識，據說問題仍卡在球員「薪資仲裁球員年限」部分，雙方提案彼此衝突，這也讓他們痛下心來要開始執行每日會議，加快新賽季流程，而關於球員薪資仲裁到底在爭什麼，以下為各位大致解說！

MLBPA Makes Slight Modifications To Super Two Eligibility, League Minimum Salaries In Latest CBA Proposal https://t.co/3NhSTFMo59 pic.twitter.com/3cjAGQ7O23 — MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) February 22, 2022

薪資仲裁球員年限關乎到聯盟「超級二年生」，此稱號是指年資滿2年但未滿3年球員，而第3年登錄天數排前22%球員能提前取得薪資仲裁資格，球員工會本次希望將範圍擴大到80%，這讓聯盟沒辦法點頭。以去年賽季為例，共有26名球員取得超級二年生資格，若提升到80%就會暴增到79人。

此外球員工會還提出獎金分潤案(獎金池)，針對還沒取得仲裁資格前150名優秀球員，由聯盟提供1.15億美元分潤，資方於昨天開會時提出加碼，從1500萬美元增加至2000萬美元，但球員工會從最初1.5億美元大幅下修後，要求金額仍有1億美元，雙方提出的方案有一大段差距。

而最近又出現一項意見紛歧，聯盟提議樂透抽籤決定選秀權球隊從3個增到4個，球員工會則要求8個。目前在各方面感覺都無法達到共識，昨天雙方開了5小時的會議仍沒有結果，預計在接下來每天開會，因為若不加快腳步，就會拖到熱身賽時程，更別說4月1日的例行賽能順利開打了！