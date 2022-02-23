台中28歲陳男一人分飾兩角，先是盜用型男照片，透過交友軟體釣到張女上鉤，並遊說對方投資博弈平台，短短數日獲利20％。陳男初次支付本利，接著再扮虛擬幣商，前後騙走160萬台幣，即推託資金往來異常帳戶遭凍結，張女才驚覺被詐並報警，警方16日逮捕陳嫌送辦。

警方調查，28歲陳姓嫌犯有傷害、詐欺、偽造文書等前科，他透過交友軟體Tinder盜用型男照片，進行網路交友。陳嫌去年8月攀談28歲張女，每天噓寒問暖，營造戀愛氛圍。接著自稱從事開發IT產業，引誘張女投資，並介紹使用S＆P Global投資平台（博奕平台）。

由於S＆P Global投資平台（博奕平台）是以USDT(泰達幣)虛擬貨幣投資，嫌犯佯稱需購買虛擬貨幣儲值到電子錢包，才能投注交易。隨後以Line介紹暱稱「優質幣商」，張女遂依指示轉帳新臺幣1萬元至指定帳戶，過幾日匯回獲利連同本金1萬2000元等，以博取張女信任。

張女一時不察，陸續向親友借款，再以街口支付及面交現金方式，共交付「優質幣商」新台幣160萬元。陳嫌騙到手後互動不再熱絡，並推託資金往來異常，帳戶遭凍結，需再匯入10％保證金才能解除限制。

張姓被害人沒拿到獲利，本金也蒸發殆盡，驚覺遭詐騙，訴警偵辦。豐原警方獲報後隨即組成專案小組，並分析犯案手法，透過網路科技偵查技巧等掌握相關不法事證，旋即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組16日前往陳嫌北屯租屋處搜索，查獲盜用網友照片及扮演虛擬貨幣幣商的陳姓犯嫌到案，現場查扣筆電、手機、硬碟、提款卡及新臺幣2萬3000元等證物，依洗錢防制法及詐欺等罪嫌送辦。