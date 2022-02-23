徐乃麟的大兒子徐新洋在IG曬出3兄妹童年舊照，開心自己當舅舅了。（摘自徐新洋IG）

徐乃麟日前無預警自曝女兒徐廷瑀即將臨盆，且預產期就在本月。徐乃麟的大兒子徐新洋昨（22日）在Instagram開心發文宣布：「我當舅舅啦。」並恭喜妹妹與妹夫；不過62歲的徐乃麟感覺自己還是個年輕小夥子，印象中被叫阿公的人都是白髮蒼蒼、老態龍鍾，如今升格阿公，他笑說：「現在要被叫阿公了，感覺如夢似幻，好奇妙啊。」

徐乃麟上午在臉書曬出與女兒合照，並寫下「日子過的真快，新手阿公報到」，他開心說女兒生是兒子，「謝謝所有媒體的關心與祝福，女兒和外孫都平安順利，是我們最大的福氣。」他自己現在既開心，又有種奇妙的感覺。他表示孩子們結婚生子是每人的成長過程，每人都要經過，自己是個很開明的爸爸，對孩子們的各種選擇，不論是結婚與否，生子與否，自己都會全力支持。

徐乃麟的女兒徐廷瑀於前年12月在台北文華東方酒店舉辦喜事，因尊重親家低調舉行，他當時還上台獻唱英文老歌送給女兒。女兒結婚1年多後，徐新洋於22日晚間在Instagram上發出與妹妹小時候的舊照，開心宣布自己當舅舅了，表示2022年的2月22日是一個特別又感人的日子，同時曝光徐乃麟當阿公的喜訊。