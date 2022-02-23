司法院要求院長抽閱法官裁判書惹爭議後，21日起許宗力到各法院座談，包括台中高分院及台中高等行政法院、台中地院及台北地院紛紛對外發新聞稿，重點強調抽閱裁判書「完全不影響審判獨立」，但法官論壇再起紛爭，有人酸許宗力的座談會只照本宣科，可以不要來法院嗎？

更有許多法官對許宗力的來訪相當有意見，認為不只行政人員忙翻，法官還要被請託指定參加座談會，法官要提問的問題須先擬好，傳給司法院院長幕僚處理，再把預先擬好的答案照本宣科，參加座談會的法官認為這樣只是浪費生命，可以請司法院長沒事少來嗎？

還有人反問，許宗力院長是憲法訴訟案件太少嗎？有空到法官辦公室參觀，到各法院駐足流連，不如司法院管考一下大法官的積案，偶爾發一發遲延或逾幾月未進行的案件，許宗力不要借訪視之名說關心基層，連論壇都不予回應了，談什麼溝通。

法官說，到頭來司法院都是叫大家舟車勞頓去開會簽簽名，強塞政策性的規範，要調辦事扮黑臉聲援自己。司法院院長不要以為有多少人想一睹「許老師」的風采，大家躲好避不見面，希望司法院官員不要來各法院視察、宣傳政策。